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10:30 04.01.2023

Ватажок ПВК Вагнера визнав відсутність успіхів окупантів поблизу Бахмута - ISW

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Ватажок ПВК Вагнера визнав відсутність успіхів окупантів поблизу Бахмута - ISW

Ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу свого угруповання в Бахмуті Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 січня.

Аналітики зазначають, що у такий спосіб він частково підтвердив версію ISW про те, що російські окупаційні сили в Бахмуті досягли кульмінації.

"Пригожин заявив, що наступальні операції Вагнера в Бахмуті виснажують сили… Це суттєва зміна риторики Пригожина, і він уперше представив сили Вагнера в Бахмуті як такі, що не приносять фактично жодних успіхів", - наголошується у зведенні.

В ISW нагадали, що раніше Пригожин заявляв, що сили Вагнера в районі Бахмута просуваються на 100-200 метрів за день. Також група Вагнера провела інформаційні операції, щоб стверджувати, що її сили досягли успіхів у Бахмуті виключно без допомоги інших російських елементів у грудні.

"Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб звинуватити в невдачі групи Вагнера захопити Бахмут російське Міністерство оборони або російську промислову базу. Солдати групи Вагнера повідомили Пригожину, що їм не вдалося прорвати позиції українських військ у Бахмуті через брак бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів… Ця заява спрямована на те, щоб зняти з групи Вагнера та Пригожина особисту відповідальність, приписуючи їхню нездатність захопити Бахмут більшим проблемам із розподілом російських ресурсів", - повідомляється у зведенні.

Водночас в ISW повідомляють, що російські окупаційні війська продовжують наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки Донецької області і, можливо, посилюють своє угруповання на заході Донецької області.

Теги: #вагнер #бахмут #isw

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