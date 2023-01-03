У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

Одна людина загинула внаслідок російського ракетного удару по Дружківці Донецької області у ніч на вівторок, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"По Дружківці завдали два удари з ракетного комплексу "Іскандер", пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена", - сказав Тимошенко у відеозверненні, розміщеному у телеграмі у вівторок увечері.

Як повідомлялося, російські війська у ніч проти вівторка здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області. Раніше Тимошенко повідомляв про двох поранених унаслідок цього обстрілу.