Події

18:20 03.01.2023

У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

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У Дружківці внаслідок ракетного удару РФ є загиблий, повідомив заступник голови ОП Тимошенко

 Одна людина загинула внаслідок російського ракетного удару по Дружківці Донецької області у ніч на вівторок, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"По Дружківці завдали два удари з ракетного комплексу "Іскандер", пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена", - сказав Тимошенко у відеозверненні, розміщеному у телеграмі у вівторок увечері.

Як повідомлялося, російські війська у ніч проти вівторка здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області. Раніше Тимошенко повідомляв про двох поранених унаслідок цього обстрілу.

 

Теги: #тимошенко #дружківка

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