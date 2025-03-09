Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Фото: Офіс генпрокурора

12 поранених цивільних, з яких одна дитина, зафіксували прокурори Донецької обласної прокуратури, повідомляє телеграм-канал Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 8 березня о 21:54 російські війська атакували Дружківку. Попередньо, для обстрілу ворог використав плануючі бомби «УМПБ Д-30 СН». Під приціл окупантів потрапила житлова забудова.

В результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок та п’ятеро чоловіків. Крім того, травмовано 15-річну дівчинку.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани. Їм оперативно надано медичну допомогу.

Пошкоджено багатоквартирні будинки і кафе.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).