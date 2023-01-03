Окупанти обстріляли тролейбусне депо в Херсоні, знищено один тролейбус, в інших вибито вікна

Російські окупанти у вівторок обстріляли територію комунального підприємства "Херсонелектротранс", повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міської ради з посиланням на голову міської військової адміністрації Галину Лугову.

"Серйозне влучання сталося в один із тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поряд... Загалом на підприємстві перебували 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, зафіксовано влучання в адмінбудівлю підприємства", - йдеться в повідомленні.

Ще один із тролейбусів перебував у боксі, він уцілів.

За словами Лугової, донедавна на території депо перебували тролейбуси, які не належали підприємству, проте їх вивезли. "Завдяки тому, що Херсон вчасно повернув постачальнику чотири тролейбуси, які були на зберіганні в КП "Херсонелектротранс", ми уникли ситуації, коли маємо сплачувати збитки за пошкоджене майно", - повідомила вона.

Постраждалих від обстрілу немає.

У міськраді наголосили, що з моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста: потреби у перевезенні покривалися та покриваються автобусами підприємства ХКТС.

Пізніше було оприлюднено фото депо, на якому видно, що вибухом практично знищено тролейбус ЮМЗ Т2 №472 2001 року випуску: у нього понівечена рама. Вікна вибиті в тролейбусах ЗіУ-682, що стоять поруч, 1991-1992 рр. На більш нових тролейбусах ЛАЗ E183 і Богдан Т701 із низьким рівнем підлоги, що стоять осторонь, а також двох тролейбусах Škoda 14Tr 1991 р. в., отриманих із Братислави вживаними, видимих пошкоджень немає.