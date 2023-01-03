Маляр: Можливо, РФ не в змозі вже вести бойові дії так інтенсивно, як раніше, але в них ще достатньо запасу, щоб вести війну

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що росіяни мають величезний людський ресурс, який може бути використано, і хоча РФ не в змозі вже вести бойові дії з такою інтенсивністю, як раніше, у ворога ще достатньо запасу, щоб вести цю війну.

Відповідаючи на запитання в ефірі національного телемарафону, чи справді росіяни вичерпали свої можливості в наступальних операціях навколо Бахмута, Маляр сказала, що "складно зробити однозначний прогноз, тому що ворог на сьогодні підключає, окрім регулярних військ, і приватні армії".

"Є інформація, що там зараз не лише "Вагнер" перебуває, а й інші підрозділи, скажімо, "Патріот", здається. Є там і третій підрозділ нерегулярних військ. Тобто ви маєте розуміти, що росіяни мають величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати, і вони намагаються його залучати як на регулярній основі, так і в приватних арміях", - зазначила вона.

Заступник міністра наголосила, що не варто недооцінювати ресурс РФ як держави загалом.

"Можливо, вони не в змозі вже вести бойові дії з такою інтенсивністю, як вони починали, але вони ще мають достатньо запасу, щоб у принципі ще вести цю війну. Нам аж ніяк не можна розслаблятися. І ви самі бачите, які тяжкі бої йдуть на донецькому напрямку", - заявила Маляр.