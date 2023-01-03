Події

11:18 03.01.2023

З вересня сили ППО знищили близько 500 ворожих БПЛА - ПС ЗСУ

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З вересня сили ППО знищили близько 500 ворожих БПЛА - ПС ЗСУ

 З 11 вересня сили української протиповітряної оборони збили близько 500 ворожих дронів, повідомив спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"За дві доби, це і новорічна ніч, і після новорічної ночі, збито 84 дрони. 100% дронів збила ППО. Ми таких результатів не досягали ще ніколи. Вже дрони наближаються до цифри півтисячі збитих з 11 вересня. Трохи менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня", - сказав він в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас Ігнат не виключив, що РФ може отримати наступну партію іранських дронів.

У ПС ЗСУ зазначили, що ворог збільшив обстріли в новорічні свята, й Україні потрібно більше можливостей, щоб відбивати потенційні атаки.

"Зрозуміло, що відбувається виснаження систем ППО, системи загалом маються на увазі - це і техніка, навіть і людський чинник... І впливає це переважно на боєкомплект наш зенітних ракет, іншого озброєння, тому що дрони порівняно дешеві, ворог це розуміє. Ми використовуємо навіть винищувачі: піднімаються в небо, щоб перехоплювати ці БПЛА", - сказав він.

Ігнат наголосив, що допомагає західне озброєння, яке працює "надзвичайно ефективно".

"Треба і надалі просити партнерів посилювати й посилювати", - наголосив він.

Теги: #дрони #пс_зсу

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