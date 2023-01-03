У Вишгородському районі Київської області відбудуться тренування саперів, можуть лунати звуки вибухів - ОВА

На території Вишгородського району відбуваються заходи з навчання саперів, тому в Київській області можуть лунати звуки вибухів, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Вишгородського району сьогодні, 3 січня, проводяться навчання для саперів. Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - зазначається в повідомленні.