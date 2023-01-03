Події

10:07 03.01.2023

У Вишгородському районі Київської області відбудуться тренування саперів, можуть лунати звуки вибухів - ОВА

1 хв читати

На території Вишгородського району відбуваються заходи з навчання саперів, тому в Київській області можуть лунати звуки вибухів, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"На території Вишгородського району сьогодні, 3 січня, проводяться навчання для саперів. Серед запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #київська_область #сапери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 02.01.2023
На Київщині з 14-ї до 16-ї години працюватимуть сапери, можливі звуки вибухів – ОВА

На Київщині з 14-ї до 16-ї години працюватимуть сапери, можливі звуки вибухів – ОВА

11:17 02.01.2023
У Фастівському та Обухівському районах Київщини внаслідок нічних обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків

У Фастівському та Обухівському районах Київщини внаслідок нічних обстрілів пошкоджено 11 приватних будинків

09:37 02.01.2023
Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки – голова ОВА

Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки – голова ОВА

12:54 01.01.2023
Об'єкт інфраструктури пошкоджено на Київщині внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе

Об'єкт інфраструктури пошкоджено на Київщині внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе

12:15 30.12.2022
У Київській області відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

У Київській області відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

11:24 30.12.2022
Постраждалих від нічної атаки дронів на Київщині немає – поліція

Постраждалих від нічної атаки дронів на Київщині немає – поліція

13:47 29.12.2022
На Київщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та один медзаклад - ОВА

На Київщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та один медзаклад - ОВА

11:45 29.12.2022
На Київщині внаслідок російського ракетного обстрілу є незначні руйнування будівель, ніхто не постраждав – голова ОВА

На Київщині внаслідок російського ракетного обстрілу є незначні руйнування будівель, ніхто не постраждав – голова ОВА

11:53 28.12.2022
На Київщині відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

На Київщині відбуваються тренування саперів, можливі звуки вибухів

12:43 26.12.2022
На Київщині затримано місцевого жителя, за "наводкою" якого окупанти викрадали українських патріотів

На Київщині затримано місцевого жителя, за "наводкою" якого окупанти викрадали українських патріотів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

Удар по військовій базі окупантів у Макіївці може підірвати авторитет Путіна, тому Міноборони РФ намагається перекласти відповідальність на т.зв. "ДНР"

Росіяни здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи

Росія планує тривалу атаку "шахедами"

ОСТАННЄ

З вересня сили ППО знищили близько 500 ворожих БПЛА - ПС ЗСУ

На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тис. українських школярів - Шкарлет

СБУ оголосила підозри російському генералові та адміралові флоту РФ за обстріли цивільної інфраструктури України

Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

Росіяни знизили інтенсивність наступу під Бахмутом - розвідка Великої Британії

Росіяни 70 разів обстріляли чотири громади Сумщини, є пошкодження - голова ОВА

За минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину 79 разів, дві людини загинули, ще дев'ять поранені - голова ОВА

У Сватовому Луганської області вибухнув склад боєприпасів окупантів

Окупанти проводять фільтрацію і звинувачують місцевих жителів у допомозі ЗСУ в Луганській області

Втрати окупантів за добу склали 750 одиниць о/с, 5 танків, 6 артсистем і 1 вертоліт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА