Росіяни планують нову мобілізацію на окупованих територіях

Російські окупанти у рамках нової хвилі мобілізації планують провести мобілізаційні заходи серед населення окупованих територій півдня України, повідомляє Центр національного спротиву.

"Незважаючи на заяви вищого керівництва, ворог не припиняє "часткову мобілізацію", яка насправді масштабна. На початку 2023 року ворог планує нову хвилю, вона стосуватиметься мешканців тимчасово окупованого півдня", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни забиратимуть до армії всіх, хто має російський паспорт, оскільки Кремль не має наміру робити жодних винятків для "нових регіонів РФ".