ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки окупантів біля 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області", сказано в повідомленні.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На сіверському та слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Липівка, Єліне Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області; а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам’янка Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп’янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Андріївка та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області а також Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Зелений Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; Мусіївка, Червоногригорівка Дніпропетровської області.

На херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Зеленівка, Інженерне, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області, є постраждалі серед мирного населення.