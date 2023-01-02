Лубінець планує в січні провести зустріч із Москальковою щодо звільнення з російського полону цивільних осіб

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець має намір у січні провести зустріч з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, щоб обговорити можливість звільнення з російського полону цивільних осіб.

"Цього місяця в нас буде зустріч із Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих із нашого боку варіантів, але, знову-таки, ми не знаємо, чи погодиться на це Російська Федерація", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у понеділок.

При цьому омбудсмен наголосив, що українська влада наразі приділяє "окрему увагу звільненню цивільних".

"Я хотів би зазначити, що Українська держава не полишає спроб повернути, зокрема, й цивільних. Проблема не в нас, а в Російській Федерації. Тому що Російська Федерація зараз хоче окремий майданчик щодо цивільних. Ми про це домовлятимемося", - додав Лубінець.