Українські прикордонники прийняли два бої під Бахмутом, знищено 5 окупантів

Співробітники Державної прикордонної служби України в понеділок прийняли біля Бахмута Донецької області й у самому місті два бої, повідомляється в телеграм-каналі українського прикордонного відомства.

"Один тривав понад чотири години, з 12:30 до 16:50 в районі населеного пункту Підгороднє. Група російських окупантів в кількості до 30 людей спробувала штурмувати український опорний пункт. Безуспішно. Попередньо знищено сімох і поранено дев'ятьох окупантів. У наших без втрат", - ідеться в повідомленні.

На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом із підрозділом ССО в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових.

"Втрати окупантів – п'ять "200", три "300" підтвердила аеророзвідка Сил спеціальних операцій", - ідеться в повідомленні.