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17:57 02.01.2023

В Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії

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В Україну в січні буде доставлено 15 млн LED-ламп у рамках реалізації гуманітарних ініціатив Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови в понеділок поінформував президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн про ситуацію, яка складається на полях битв з РФ, і про наслідки регулярних російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський подякував за активне залучення Єврокомісії до реалізації гуманітарних ініціатив в Україні.

"Сторони домовилися, що перші 15 млн LED-ламп, профінансовані ЄК, надійдуть в Україну в січні", - зазначається в повідомленні.

Зеленський також наголосив на важливості швидкої практичної реалізації та залучення держав - членів ЄС до ініціативи першої леді щодо закупівлі шкільних автобусів для постраждалих регіонів України.

Співрозмовники також обговорили перебіг реалізації проєкту щодо відновлення 74 зруйнованих українських шкіл, на фінансування якого Євросоюз виділив 100 млн євро. Президент висловив сподівання, що ці заклади буде реконструйовано до вересня поточного року.

Фон дер Ляєн, у свою чергу, запевнила в незмінній солідарності з Україною і наголосила, що Євросоюз стоятиме пліч-о-пліч з Україною у боротьбі з агресором і в 2023 році, до перемоги України.

Співрозмовники обговорили шляхи подальшого зміцнення потужності Збройних сил України шляхом постачань відповідної зброї.

Теги: #енергетика #зеленський #led #урсула_ляєн

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