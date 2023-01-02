Ворог зазвичай атакує Україну БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря - ПС ЗСУ

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що, як правило, РФ атакує територію України безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря.

"Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені в різних регіонах держави. Я маю на увазі загалом. І в Київській області, і на півдні, і на східному напрямку знищувалися ці баражуючі боєприпаси", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що БПЛА, як правило, летять зі східного узбережжя Азовського моря. Також Ігнат повідомив, що одна керована ракета Х-59, яка пускається з літаків тактичної авіації, була знищена на східному напрямку.

Водночас речник додав, що система ППО виснажується. Крім того, ворог застосовує БПЛА розвідувального типу - такі як "Орлан-10" (два вчора і сьогодні вже два таких було знищено).

"Постійно проводять повітряну розвідку. Для чого це робиться, щоб усе знати та бачити, очевидно, але й щоб виявляти позиції української ППО. Щоб бачити звідки ми знищуємо і під час планування наступних ударів вносити корективи", - розповів Ігнат.

У ніч із 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотникам-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". У результаті бойової роботи протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України усі 39 ударних БПЛА знищено.