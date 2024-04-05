Актуальні тенденції попиту на фармринку відображають зміни потреб населення через війну - думка

Актуальні тенденції попиту на фармринку України відображають зміни потреб населення, спричинені війною, вважає гендиректор фармкомпанії "Тева Україна" Дмитро Спіцин.

"Аналізуючи поточний попит, ми виявляємо тенденції, які демонструють зміни в потребах населення через тривалу війну. Вплив війни на психологічне здоров'я українців, а також загострення стресу відображається у зростанні частки седативних засобів і антидепресантів", - сказав він.

Водночас Спіцин відзначив збільшення попиту на знеболювальні препарати та збільшення частки госпітальних препаратів, що пов'язано з наслідками воєнних дій.

Спіцин повідомив, що "Тева Україна" не стикалася зі значними змінами в логістиці, змогла адаптуватися до обставин, і це не вплинуло на ціну ліків.

Коментуючи розвиток напряму R&D, Спіцин зазначив, що у 2024 році глобальний офіс Teva зосередився на активній розробці та дослідженнях за чотирма ключовими напрямами: онкологія, психічне здоров'я (психіатрія), захворювання шлунково-кишкового тракту та респіраторні захворювання.

Він зазначив, що "Тева Україна" працює переважно в роздрібному сегменті, але бере участь у держзакупівлях, "коли ми впевнені в нашій спроможності витримати цінову конкуренцію".

При цьому, за його словами, частка тендерів у бізнесі "Тева Україна" залишається невеликою, але компанія продовжує розширювати свою присутність у програмі реімбурсації.

Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні за січень-лютий 2024 року зросли в грошовому виразі на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 32,331 млрд грн, у натуральному - на 2,9%, до 201,828 млн упаковок. Аптечні продажі лікарських засобів за два місяці 2024 року становили 25,265 млрд грн, що на 20,65% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому продажі лікарських засобів у натуральному виразі зросли на 2,6% - до 142,869 млн упаковок.