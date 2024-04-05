Медицина

19:02 05.04.2024

Актуальні тенденції попиту на фармринку відображають зміни потреб населення через війну - думка

2 хв читати
Актуальні тенденції попиту на фармринку відображають зміни потреб населення через війну - думка

Актуальні тенденції попиту на фармринку України відображають зміни потреб населення, спричинені війною, вважає гендиректор фармкомпанії "Тева Україна" Дмитро Спіцин.

"Аналізуючи поточний попит, ми виявляємо тенденції, які демонструють зміни в потребах населення через тривалу війну. Вплив війни на психологічне здоров'я українців, а також загострення стресу відображається у зростанні частки седативних засобів і антидепресантів", - сказав він.

Водночас Спіцин відзначив збільшення попиту на знеболювальні препарати та збільшення частки госпітальних препаратів, що пов'язано з наслідками воєнних дій.

Спіцин повідомив, що "Тева Україна" не стикалася зі значними змінами в логістиці, змогла адаптуватися до обставин, і це не вплинуло на ціну ліків.

Коментуючи розвиток напряму R&D, Спіцин зазначив, що у 2024 році глобальний офіс Teva зосередився на активній розробці та дослідженнях за чотирма ключовими напрямами: онкологія, психічне здоров'я (психіатрія), захворювання шлунково-кишкового тракту та респіраторні захворювання.

Він зазначив, що "Тева Україна" працює переважно в роздрібному сегменті, але бере участь у держзакупівлях, "коли ми впевнені в нашій спроможності витримати цінову конкуренцію".

При цьому, за його словами, частка тендерів у бізнесі "Тева Україна" залишається невеликою, але компанія продовжує розширювати свою присутність у програмі реімбурсації.

Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні за січень-лютий 2024 року зросли в грошовому виразі на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 32,331 млрд грн, у натуральному - на 2,9%, до 201,828 млн упаковок. Аптечні продажі лікарських засобів за два місяці 2024 року становили 25,265 млрд грн, що на 20,65% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому продажі лікарських засобів у натуральному виразі зросли на 2,6% - до 142,869 млн упаковок.

Теги: #фармринок #тенденції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 05.04.2024
Фармроздріб у 2024 р. підхопив минулорічний тренд зростання частки дієтичних добавок і ВТМ аптечних мереж - експерт

Фармроздріб у 2024 р. підхопив минулорічний тренд зростання частки дієтичних добавок і ВТМ аптечних мереж - експерт

10:09 14.08.2023
Більше ніж половина держслужбовців відзначають зменшення зарплати й понад 70% - істотне збільшення навантаження - голова НАДС

Більше ніж половина держслужбовців відзначають зменшення зарплати й понад 70% - істотне збільшення навантаження - голова НАДС

17:50 06.04.2023
Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку – юристи

Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку – юристи

20:12 23.02.2023
"Укрзалізниця" дещо знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

"Укрзалізниця" дещо знизила перевезення зерна до портів через саботаж РФ "зернового коридору"

17:15 02.02.2023
Фармринок України-2022: Падіння обсягів, зростання собівартості та перспективи виробництва – думки

Фармринок України-2022: Падіння обсягів, зростання собівартості та перспективи виробництва – думки

12:46 02.01.2023
Ворог зазвичай атакує Україну БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря - ПС ЗСУ

Ворог зазвичай атакує Україну БПЛА зі східного узбережжя Азовського моря - ПС ЗСУ

15:08 04.08.2022
Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

Мобільна галузь України перебуває у довгостроковому низхідному тренді - президент "Київстару"

13:23 11.07.2022
Продаж будматеріалів під час війни знизився, зросли категорії продуктів, спортивного одягу, дитячих товарів – "Епіцентр"

Продаж будматеріалів під час війни знизився, зросли категорії продуктів, спортивного одягу, дитячих товарів – "Епіцентр"

20:19 10.06.2022
Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

11:00 26.05.2022
"На сході України на сьогодні зруйновано близько 500 аптек" – 1-й заступник міністра охорони здоров'я

"На сході України на сьогодні зруйновано близько 500 аптек" – 1-й заступник міністра охорони здоров'я

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

Попит на неврологічні препарати з початку року суттєво зростає - експерт

Аптеки не виявляють зацікавленості в проведенні вакцинації

Genmab купує розробника протиракових препаратів ProfoundBio за $1,8 млрд

МОЗ із квітня розпочне повторні перевірки ВЛК для контролю виконання наданих раніше рекомендацій

Петиція до Кабміну із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тис. голосів

Ситуація з туберкульозом залишається складною по всій країні, найбільший рівень захворюваності в п'яти областях

Дніпропетровська область отримала від чеських партнерів мобільне реанімаційне відділення на 13 пацієнтів

МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві

Усі бюро судмедекспертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ - Кузін

Через війну в Україні не діагностують до 30% випадків туберкульозу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА