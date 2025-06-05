AmCham не підтримує пропозиції щодо змін ліцензійних умов на фармринку

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликає не підтримувати зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів, презентовані Міністерством охорони здоров'я 26 травня.

Як повідомляється у зверненні AmCham, пропозиції щодо зміни умов були презентовані під час зустрічі під головуванням Ірини Верещук за участі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та керівників органів державної влади.

В AmCham зазначили, що проєкт змін "створює ризик дублювання контрольних функцій Антимонопольного комітету та Держлікслужби".

"На думку членів AmCham, зокрема, запропоноване здійснення оцінки дотримання положень законодавства органом ліцензування господарської діяльності у фармацевтичній сфері – Держлікарслужбою – створює прецедент дублювання контрольних функцій органів державної влади. Ризик подвійних санкцій різного характеру створює відчутний тиск на виробників і імпортерів лікарських засобів, якому бракує обґрунтування", - наголосили в AmCham.

Члени AmCham зауважили, що "Держлікслужба України є органом державної влади, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, та об’єктивно не може володіти експертизою щодо оцінки рівності умов взаємодії з суб'єктами господарювання, рівнозначності договорів та обсягів чистого доходу від реалізації певного товару".

На думку експертів AmCham, запропоновані зміни до Ліцензійних умов створюють загрозу зупинення діяльності виробників та/або імпортерів через ризики зупинення дії ліцензії.

"Експерти компаній-членів AmCham переконані, що надання можливості операторам фармацевтичного ринку реалізовувати статтю 20-4 закону "Про лікарські засобі" на рівні внутрішніх комерційних політик, керуючись рекомендаціями Антимонопольного комітету України, стане ефективним підходом у виконанні положень статті 20-4 закону, не дестабілізуючи ринок лікарських засобів", - підкреслили в AmCham.