Інтерфакс-Україна
Медицина
11:05 18.06.2025

АВЛУ підтримує пропозиції МОЗ щодо врегулювання маркетингу на фармринку на рівні 20% для безрецептурних препаратів

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АВЛУ підтримує пропозиції МОЗ щодо врегулювання маркетингу на фармринку на рівні 20% для безрецептурних препаратів

Асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) підтримує розроблений Міністерством охорони здоров'я компромісний проєкт урядової постанови щодо врегулювання розміру маркетингових платежів на роздрібному фармринку на рівні 20% для безрецептурних препаратів та 3% для рецептурних.

Про це йдеться в тексті відповідної декларації, доступному агентству "Інтерфакс-Україна".

Учасники АВЛУ підтримують пропозицію дозволити витрати на маркетингові послуги в аптеках для безрецептурних лікарських засобів на рівні не більше 20% від загального обсягу реалізації кожним окремим ліцензіатом (виробником, імпортером тощо) таких лікарських засобів за попередній рік, а також витрати на послуги, пов’язані з забезпеченням наявності в аптеках рецептурних лікарських засобів, в обсязі, що не перевищує 3% від загального обсягу реалізації кожним окремим виробником, імпортером таких лікарських засобів за попередній рік.

В АВЛУ пояснюють, що "це компромісне рішення, досягнуте за результатами міжвідомчих консультацій, і наразі воно максимально відповідає досяжному балансу інтересів всіх залучених суб’єктів ринку – виробників, імпортерів та аптек".

На думку членів АВЛУ, запропонований МОЗ проєкт, зокрема, закладає чіткі правила функціонування ринку в сегменті маркетингових послуг та створює передбачувану й гнучку систему, яка мінімізує ризики зловживань і "стимулює розвиток чесної конкуренції на основі якості продукції та якості послуг, а не лише маркетингового бюджету.

Крім того, учасники АВЛУ зазначають, що проєкт - "це інструмент стабілізації, який, запобігає платіжній кризі на всіх ланках ланцюга дистрибуції, зменшує ризики монополізації комунікаційних каналів та дозволяє зберегти робочі місця та забезпечити доступ населення до якісних препаратів за справедливими цінами".

Водночас учасники АВЛУ пропонують ухвалити проєкт "в найкоротші терміни як перехідне, але принципове рішення, що стабілізує ринок", а після набуття чинності постановою спільно з усіма учасниками ринку та державними органами проводити регулярний моніторинг з метою оцінки її впливу та ініціювати вдосконалення інструментів, якщо це буде потрібно, забезпечуючи публічну звітність і відкритість інформації про структуру витрат на маркетинг та його вплив на ціноутворення та збереження конкуренції.

"Ми закликаємо всіх учасників ринку доєднатись до цієї декларації. Реформування правил має відбуватися не шляхом демонтажу економіки аптечного сегменту чи демонізації маркетингу, а через впровадження зрозумілих, контрольованих і етичних практик", - підкреслюють в АВЛУ.

Теги: #моз #фармринок #авлу

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