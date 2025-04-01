Частка БАДів на роздрібному фармринку за 5 років зросла вдвічі – до майже 8,5% в грошовому еквіваленті

Частка БАДів на роздрібному фармринку за останні п’ять років (2020-2024 рр) зросла вдвічі і склала майже 8,5% в грошовому еквіваленті від загального обсягу аптечних продажів.

Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна директор компанії "Бізнес Кредит" Сергій Єрьоменко, в натуральному вимірі частка БАДів за цей період зросла на 52% і склала 10,4% загальних аптечних продажів.

При цьому за підсумками 2024 року порівняно з 2020 роком аптечні продажі БАДів в натуральному вимірі зросли на 70% - до 99,012 млн упаковок, а в грошовому вимірі – більше ніж втричі, до 19,992 млрд грн.

Середньозважена ціна роздрібна ціна в сегменті БАДів за 2022-2024 роки зросла на 76,87% - до 201,92 грн за одиницю товару.

За словами Єрьомєнка, в цілому в сегменті БАДів "динаміка зростання почалася ще років 10 тому".

"Це було викликано тим, що нормативні вимоги для БАДів менш жорсткі, ніж для ліків. Не потрібно проводити дослідження з застосуванням всього апарату доказової медицини. Не потрібно проводити клінічні дослідження. Не вивчаються віддалені наслідки і багато іншого. В підсумку деякі ОТС ліки (безрецептурні – ІФУ) почали "переповзати" в розділ БАДів", - сказав він.

Єрьоменко також назвав фактором зростання сегменту БАДІв контроль цін в цьому сегменті.

"БАДИ по ціні ніхто, крім ринку не контролює. Тобто виробники швидко зрозуміли, де можна отримати більшу частку прибутку", - сказав він.

Як повідомлялося, аптечний продаж БАДів за 2024 рік у грошовому вираженні зріс на 11,06% - до 19,992 млрд грн, в натуральному скоротився на майже на 3,1% – до 99,012 млн упаковок. Середньозважена ціна в цьому сегменті за підсумками 2024 року зросла на 14,56% порівняно з 2023 роком - до 201,92 грн за одиницю товару.

Загалом аптечні продажі в Україні за підсумками 2024 року зросли в грошовому вираженні на 10,67% порівняно з 2023 роком - до 192,843 млрд грн, в натуральному скоротилися на 5% - до понад 1,157 млрд упаковок. Середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками 2024 року склала 166,59 грн - на 16,53% більше, ніж за 2023 рік.