Українські пацієнти можуть втратити доступ до соціальних програм через нове регулювання фармринку

Українська бізнес-спільнота попереджає, що нове регулювання фармацевтичного ринку, яке передбачає повну заборону маркетингових угод, може залишити близько 200 тисяч пацієнтів без доступу до соціальних програм підтримки. Про це йдеться у заяві провідних бізнес-асоціацій після спільної наради з Держлікслужбою України, передає видання "Аптека.ua".

У обговоренні взяли участь Американська торговельна палата в Україні, Асоціація виробників інноваційних ліків (APRaD), Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine), Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association), Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА", Європейська фармацевтична асоціація, Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, а також фармацевтичні виробники KRKA, Pfizer, Servier, Фармацевтична фірма "Дарниця" та інші.

Учасники зустрічі наголосили, що існує ризик припинення соціальних програм підтримки та програм лояльності для пацієнтів, які реалізуються виробниками спільно з аптеками та оформлені як маркетингові активності, а також, як наслідок, обмеження доступності відповідних лікарських засобів. Загалом, за інформацією, озвученою під час наради, у різні програми підтримки пацієнтів залучено близько 200 тис. українців.

Крім того, бізнес-спільнота вказала на необхідність адаптації маркетингових практик до європейських стандартів. Водночас вони застерегли, що повна заборона маркетингу може призвести до суттєвого зростання цін на ліки, оскільки саме завдяки маркетинговим угодам аптеки утримували націнку на рівні 14–15% – найнижчому за останнє десятиліття.

Крім того, існує ризик втрати гнучкого управління ціноутворенням, зокрема через відсутність механізмів зворотного коригування цін, які дозволяють зменшувати вартість ліків при пошкодженні упаковки чи сезонних знижках.

За підсумками наради бізнес-спільнота планує найближчим часом підготувати в найкоротші терміни спільні пропозиції до змін у нормативно-правові акти з метою запобігання вказаним ризикам та збереження стабільності роботи операторів ринку.