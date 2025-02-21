Медицина

19:31 21.02.2025

Українські пацієнти можуть втратити доступ до соціальних програм через нове регулювання фармринку

2 хв читати
Українські пацієнти можуть втратити доступ до соціальних програм через нове регулювання фармринку

Українська бізнес-спільнота попереджає, що нове регулювання фармацевтичного ринку, яке передбачає повну заборону маркетингових угод, може залишити близько 200 тисяч пацієнтів без доступу до соціальних програм підтримки. Про це йдеться у заяві провідних бізнес-асоціацій після спільної наради з Держлікслужбою України, передає видання "Аптека.ua".

У обговоренні взяли участь  Американська торговельна палата в Україні, Асоціація виробників інноваційних ліків (APRaD), Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine), Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association), Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА", Європейська фармацевтична асоціація, Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, а також фармацевтичні виробники KRKA, Pfizer, Servier, Фармацевтична фірма "Дарниця" та інші.

IMG-1446-640x534

Учасники зустрічі наголосили, що існує ризик припинення соціальних програм підтримки та програм лояльності для пацієнтів, які реалізуються виробниками спільно з аптеками та оформлені як маркетингові активності, а також, як наслідок, обмеження доступності відповідних лікарських засобів. Загалом, за інформацією, озвученою під час наради, у різні програми підтримки пацієнтів залучено близько 200 тис. українців.

Крім того, бізнес-спільнота вказала на необхідність адаптації маркетингових практик до європейських стандартів. Водночас вони застерегли, що повна заборона маркетингу може призвести до суттєвого зростання цін на ліки, оскільки саме завдяки маркетинговим угодам аптеки утримували націнку на рівні 14–15% – найнижчому за останнє десятиліття.

Крім того, існує ризик втрати гнучкого управління ціноутворенням, зокрема через відсутність механізмів зворотного коригування цін, які дозволяють зменшувати вартість ліків при пошкодженні упаковки чи сезонних знижках.

За підсумками наради бізнес-спільнота планує найближчим часом підготувати в найкоротші терміни спільні пропозиції до змін у нормативно-правові акти з метою запобігання вказаним ризикам та збереження стабільності роботи операторів ринку.

IMG-1468-640x339

Теги: #фармринок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 25.02.2025
Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

11:08 25.02.2025
Іноземні виробники не хочуть реєструвати нові ліки в Україні, і ситуація може погіршитися - ексміністр

Іноземні виробники не хочуть реєструвати нові ліки в Україні, і ситуація може погіршитися - ексміністр

23:39 16.02.2025
Створення єдиного органу держконтролю на фармринку має стати пріоритетною задачею – експерт

Створення єдиного органу держконтролю на фармринку має стати пріоритетною задачею – експерт

19:04 28.01.2025
Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

20:07 08.11.2024
МОЗ та оператори фармринку обговорили ризики зниження торговельних надбавок на ліки

МОЗ та оператори фармринку обговорили ризики зниження торговельних надбавок на ліки

18:53 22.08.2024
ДП "МЗУ" стурбоване концентрацією у фармдистрибуції - СЕО

ДП "МЗУ" стурбоване концентрацією у фармдистрибуції - СЕО

21:50 21.08.2024
Частка індійських ліків у 2024 році становила близько 4% українського фармринку

Частка індійських ліків у 2024 році становила близько 4% українського фармринку

17:51 12.07.2024
Фармринок у I пів.-2024 показав зростання продажу в гривні, кадровий голод і зростання попиту в сегменті антипсихотиків, антидепресантів і заспокійливих - експерт

Фармринок у I пів.-2024 показав зростання продажу в гривні, кадровий голод і зростання попиту в сегменті антипсихотиків, антидепресантів і заспокійливих - експерт

19:02 05.04.2024
Актуальні тенденції попиту на фармринку відображають зміни потреб населення через війну - думка

Актуальні тенденції попиту на фармринку відображають зміни потреб населення через війну - думка

17:50 06.04.2023
Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку – юристи

Спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармринку – юристи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

Випадків захворювання на віспу мавп в Україні не зафіксовано - головний санлікар

ОСТАННЄ

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

Статус інвалідності зможуть отримати люди, які пережили полон та незаконне ув’язнення внаслідок війни

Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

Україна може доєднатися до європейської угоди про спільні закупівлі ліків – Ляшко

У Львівській області епідпоріг захворюваності на ГРЗ перевищено удвічі

MSF: Медичні гуманітарні потреби в Україні залишаються нагально високими як ніколи

За три роки в Україні знищено 301 медзаклад, відбудовано 124

Криза психічного здоров’я може стати серйозним викликом для України, вважають в ООН

Ляшко: спостерігаємо тривожну ситуацію зі збільшенням госпіталізацій з ускладненнями грипу та COVID-19

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА