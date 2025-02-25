Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук зустрілась з представниками фармацевтичного ринку для обговорення нового регулювання, яке набере чинності з 1 березня 2025 року, повідомляє УНН.

На зустрічі у вівторок були присутні представники усіх ланок фармринку – виробників, дистрибʼюторів, аптечних мереж. Окрім того, у нараді взяли участь міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та його заступник Едем Адаманов, представники Антимонопольного комітету, а також профільні асоціації. Також на зустрічі був член комітету ВР з питань здоровʼя нації Сергій Кузьміних і лідерка “Батьківщини”, голова парламентської ТСК Юлія Тимошенко.

Зокрема, обговорювалися ризики, до яких може призвести нове державне регулювання діяльності фармацевтичного ринку – дефіцит імпортних препаратів, здорожчання ліків, припинення роботи соціальних програм, за якими пацієнти можуть отримувати знижки на терапію, а також формування списку Топ-100 лікарських засобів, на які повинні знизитись ціни на 30%.

Як розповів виданню один з учасників наради, міністру і його заступнику представники фармринку поставили низку незручних питань, які стосувалися необґрунтованості законодавчих нововведень. Зокрема, не зрозуміло за яким принципом розраховуватиметься квота для дистрибʼюторів розміром 20%.

Під час розмови також наголошувалось, що нове регулювання змусить іноземні компанії значно скоротити свою присутність на українському ринку або взагалі його покинути. Це призведе до дефіциту імпортних ліків.

Зазначалось, що деякі соціальні програми, зокрема «ТерапіяПЛЮС» та «Разом» вже призупинили свою дію і пацієнти змушені купувати ліки за повну їх вартість.

Окрім того, йшлося про те, що нове регулювання фармацевтичного ринку позбавить українців у прифронтових районах доступу до ліків, через те, що аптеки, які там працюють, будуть змушені зачинитись.

За словами співрозмовника, після озвучення ризиків і незручних питань Ляшко без попередження покинув зустріч ще до її завершення.

Ще один важливий аспект, який обговорювали учасники зустрічі з Верещук стосувався списку препаратів, опублікованого МОЗ , на які з 1 березня 2025 року знизяться ціни на 30%.

Як зʼясувалося у ході розмови, цей список формувало не міністерство, а пʼять вітчизняних виробників.

«Цей список готували не ми, це те, що дали нам виробники», - повідомив замміністра Едем Адаманов присутнім, чим викликав здивування у Верещук.

Ще один співрозмовник, який теж був на нараді, розповів, що заступниця керівника Офісу Президента України наголосила на необхідності діалогу з представниками фармринку.

«Верещук включила всі робочі групи, які тільки можна. При МОЗ буде створена ще одна робоча група і що буде далі поки не зрозуміло», - розповів учасник наради.