Медицина

19:02 05.04.2024

Фармроздріб у 2024 р. підхопив минулорічний тренд зростання частки дієтичних добавок і ВТМ аптечних мереж - експерт

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Фармроздріб у 2024 р. підхопив минулорічний тренд зростання частки дієтичних добавок і ВТМ аптечних мереж - експерт

На роздрібному фармринку з початку 2024 року зберігалася тенденція зростання частки дієтичних добавок і власних торговельних марок (ВТМ) аптечних мереж, повідомив виконавчий директор фармкомпанії "Фармак" Володимир Костюк.

"На початку 2024 року на ринку роздрібної торгівлі залишаються тенденції роздрібного ринку 2023 року, а саме збільшення частки харчових добавок і частки ВТМ аптечних мереж", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за словами Костюка, з початку 2024 року відчуваються тенденції зростання попиту, зокрема на протизапальні, протиревматичні засоби, анальгетики, протизастудні препарати, антибіотики, міорелаксанти та препарати для лікування обструктивних респіраторних захворювань.

Він зазначив, що з початку 2024 року основним критерієм впливу на вартість логістики залишається ситуація на кордоні з Польщею через страйк польських фермерів.

"Від початку блокування кордонів вартість автомобільної доставки з/до ЄС зросла в три-шість разів залежно від напрямку, середній термін очікування перетину кордону зріс із двох до 12 днів.

Водночас Костюк наголосив, що в першому кварталі 2024 року "Фармак" продовжував розвиток R&D.

"Наразі компанія працює над комплексними ліками для портфеля інтенсивної терапії та анестезіології, бюджет яких може сягати кількох десятків мільйонів гривень, а також традиційними ліками", - зазначив він.

Він уточнив, що 2023 року компанія додала до свого портфеля понад 20 нових продуктів, розроблених відповідно до сучасних регуляторних вимог і європейських стандартів.

Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні за січень-лютий 2024 року зросли в грошовому виразі на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 32,331 млрд грн, у натуральному - на 2,9%, до 201,828 млн упаковок. Аптечні продажі лікарських засобів за два місяці 2024 року становили 25,265 млрд грн, що на 20,65% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому продажі лікарських засобів у натуральному виразі зросли на 2,6% - до 142,869 млн упаковок.

Теги: #аптеки #продаж #думка #тенденції

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