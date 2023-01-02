Події

11:34 02.01.2023

На Київщині з 14-ї до 16-ї години працюватимуть сапери, можливі звуки вибухів – ОВА

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На Київщині з 14-ї до 16-ї години працюватимуть сапери, можливі звуки вибухів – ОВА

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) попереджає про роботу саперів у понеділок з 14-ї до 16-ї години, можливі звуки вибухів у зв'язку з цим.

"Сьогодні, 2 січня, з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів", - повідомляє Київська ОВА у своєму телеграм-каналі в понеділок уранці.

"У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", - попереджає Київська ОВА та просить зберігати спокій.

Теги: #київська_область #сапери

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