Українці відкидають можливість територіальних поступок – опитування

Громадяни України в переважній більшості не готові на жодні територіальні поступки задля досягнення миру та збереження незалежності.

Як свідчать результати проведеного 4-27 грудня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) всеукраїнського опитування громадської думки методом телефонних інтерв'ю (було опитано 2005 респондентів), 85% опитаних вважають неприпустимими жодні територіальні поступки. Лише 8% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитись від деяких територій.

У вересні минулого року під час аналогічного дослідження вважали поступки неприпустимими 87%, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у вересні стільки ж, скільки і зараз (8%) виступали за переговори та готові були відмовитися від певних територій. Водночас зараз частка тих, хто не підтримує територіальні поступки, трохи, але вища за показник станом на травень 2022 року.

У регіональному вимірі в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок, повідомляє КМІС. Навіть серед жителів сходу, де наразі тривають інтенсивні бої, 80% проти поступок (готові на поступки – лише 9%), а серед жителів півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

У розрізі основних лінгвістичних категорій населення і серед україномовних, і двомовних, і російськомовних українців (респондентів, які належать до українців за національністю) абсолютна більшість проти будь-яких поступок.

Коментуючи результати опитування, заступник директора КМІС Антон Грушецький сказав: "Українці після 10 місяців виснажливої та жорстокої війни зберігають стійкість та відкидають наратив "потреби територіальних поступок для умиротворення агресора". З жовтня і донині Росія здійснює регулярні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без світла, тепла і води. Очевидною метою є терор населення та створення ситуації внутрішньої напруги для тиску на військово-політичне керівництво країни. Проте аналіз суспільних настроїв у динаміці свідчить про те, що всі ці численні атаки ніяк не вплинули на готовність українців іти на компроміси".