ЗСУ ліквідували 720 осіб особового складу армії російського агресора минулої доби - Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 720 осіб особового складу армії російського агресора, а з початку повномасштабного вторгнення – 107440 осіб, повідомляє український Генштаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.01.23 орієнтовно становили: особового складу близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано, танків – 3031 (+0) од., бойових броньованих машин – 6093 (+9) од., артилерійських систем – 2027 (+6) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО ‒ 213 (+0) од., літаків - 283 (+0) од., гелікоптерів – 269 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44), крилатих ракет – 723 (+0) од., кораблів/катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од., спеціальної техніки – 181 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках.