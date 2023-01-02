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09:54 02.01.2023

ЗСУ ліквідували 720 осіб особового складу армії російського агресора минулої доби - Генштаб

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ЗСУ ліквідували 720 осіб особового складу армії російського агресора минулої доби - Генштаб

Минулої доби ЗСУ ліквідували 720 осіб особового складу армії російського агресора, а з початку повномасштабного вторгнення – 107440 осіб, повідомляє український Генштаб.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.01.23 орієнтовно становили: особового складу близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано, танків – 3031 (+0) од., бойових броньованих машин – 6093 (+9) од., артилерійських систем – 2027 (+6) од., РСЗВ – 423 (+0) од., засобів ППО ‒ 213 (+0) од., літаків - 283 (+0) од., гелікоптерів – 269 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44), крилатих ракет – 723 (+0) од., кораблів/катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од., спеціальної техніки – 181 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на лиманському, бахмутському та авдіївському напрямках. 

Теги: #рф #війна #втрати

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