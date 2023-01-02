Події

09:37 02.01.2023

Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки – голова ОВА

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Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки – голова ОВА

Унаслідок нічної атаки дронами на Київщині зазнали пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки, за попередньою інформацією, без постраждалих, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Унаслідок ударів у регіоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає", - написав Кулеба в телеграм-каналі в понеділок.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

Теги: #пошкодження #обстріл #київська_область

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