Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки – голова ОВА

Унаслідок нічної атаки дронами на Київщині зазнали пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки, за попередньою інформацією, без постраждалих, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Унаслідок ударів у регіоні пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає", - написав Кулеба в телеграм-каналі в понеділок.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.