У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

Німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann розпочала виробництво для України самохідних артилерійських установок RCH 155, повідомив радник компанії Krauss-Maffei Wegmann Ніколас Драммонд у своєму твіттері.

"Іноді об'єднання двох перевірених рішень у нову концепцію може бути революційним, уникаючи значного ризику. Розпочато виробництво Boxer RCH-155 для України", – написав Драммонд.

У грудні 2022 року уряд Німеччини офіційно підтвердив, що готує для України 18 одиниць новітніх колісних установок RCH 155.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся із відповідним запитом до Німеччини у липні 2022 року.

Установкою управляє екіпаж із 2 осіб. Боєкомплект складає 30 снарядів. Виробником заявлено, що дальність стрілянини становить 40 км та 52 км снарядами V-LAP.