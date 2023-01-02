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03:44 02.01.2023

Дрони та ракети окупантам не допоможуть

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Дрони та ракети окупантам не допоможуть

Дрони і ракети не допоможуть окупантам, оскільки українці разом, а росіяни - наодинці зі своїм страхом, вважає президент України Володимир Зеленський.

"45 "Шахедів" збиті в першу ніч року. Дякую нашим Повітряним силам – льотчикам і зенітникам: 33 "Шахеди" на їхньому рахунку", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Дякую протиповітряній обороні наших Сухопутних військ – за ще 12 збитих іранських дронів", - зазначив він.

За словами Зеленського, "російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це так контрастує зі страхом, який запанував у Росії".

"Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Тому що ми разом. А вони хіба що разом із страхом", - сказав він.

Дуже важливо, зазначив президент, "як усі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. І як ми дякували нашим воїнам. Як ми дякували близьким. Як мільйони разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало й звучить досі наше з вами побажання – побажання перемоги".

 

 

Теги: #ракети #дрони #окупанти

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