У Росії залишилося ракет на 2-3 масованих удари по Україні – голова ГУР

У Росії залишилося ракет на 2-3 масованих удари по Україні. Наразі вони змушені зменшувати кількість ракет у кожній такій атаці, водночас збільшуючи часовий проміжок між ними для збереження рівня інтенсивності, вважає керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Єдиному національному телемарафону.

"На одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці", - сказав очільник ГУР, зазначивши обмеженість ресурсів РФ для виробництва нових ракет і той факт, що РФ уже давно перетнула межу в 30% недоторканного запасу.

"До березня в Росії буде критична ситуація з усіма видами боєприпасів, навіть з артилерійськими", - сказав Буданов. За його даними, починала Росія з щодобового використання артилерійських боєкомплектів на рівні 60 тис. штук, зараз цей показник впав утричі, а до березня не зможе перевищувати 15 тис. щодобово.

При цьому виробництво Білорусі не здатне забезпечити Росію озброєнням. Білорусь може випускати трохи більше 4 тис. снарядів щомісяця.

Крім того, Буданов наголосив на ще одній проблемі, з якою зараз зіткнувся противник, - з проблемою виробництва моторесурсу: його потрібно ставити на ремонт. Саме з цим пов'язані раптові падіння літаків над територією РФ.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Буданов сказав: "Військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа із самим містом і руйнуваннями, завданими росіянами. Це мої враження. На мою думку, це місто як місто вже не існує".

"Росіяни зазнають шалених втрат поблизу Бахмута", - сказав він, відзначивши високий мобілізаційний ресурс РФ. "Мобілізація в Росії триває безперервно ще з березня 2022 року, а з 5 січня в Росії готуються закрити кордони для виїзду росіянам до 55 років", - сказав Буданов.

За його словами, є багато сценаріїв розвитку подій, але вже працює певний набір факторів, що свідчить: наступний рік принесе Україні перемогу, а Росії – трансфер влади. "І це розуміє керівництво Російської Федерації", - додав очільник ГУР.

"Для нас перемога – це вихід на адмінкордон 1991 року. Але це не стане закінченням усіх процесів, вони будуть достатньо тривалими та складними", - сказав Буданов.