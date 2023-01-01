Енергоспоживання для побутових споживачів 1 січня обмежувати не планується – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" анонсує відсутність обмежень електроспоживання для населення в перший день нового року завдяки обмеженням промисловості.

"Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги е/е для побутових споживачів надані завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в телеграм-каналі в неділю.

Водночас в компанії акцентували на необхідності економно споживати електроенергію.

Там також зазначили, що українська енергосистема 31 грудня пережила 11-ту масовану ракетну атаку, а в новорічну ніч - 13-ту масовану атаку дронами, але ворогові, завдяки успішній роботі Сил оборони України, не вдалося досягти мети - залишити українців без світла.