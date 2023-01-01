Рух поїздів "червоною" лінією київського метро обмежений, на відкритій ділянці колій виявлено предмети, схожі на уламки ракет

Рух поїздів "червоною" лінією київського метрополітену обмежений у неділю вранці через виявлення на відкритій ділянці колій предметів, схожих на уламки ракет, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної". На коліях відкритої ділянки виявлено сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на місці працює вибухотехнічна служба.

"Про відновлення руху "червоною" лінією повідомимо додатково", - наголошують у КМДА.

У новорічну ніч засобами ППО було збито 45 іранських ударних дронів-камікадзе. У Київській міській військовій адміністрації повідомляли про 32 збиті повітряні цілі.