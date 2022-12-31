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19:06 31.12.2022

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі та здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

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Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі та здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська в період з 12:40 до 14:30 суботи, 31 грудня, здійснили 20 пусків ракет, спрямованих на об'єкти на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється). Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО", - зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Крім того, окупанти здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

Росіяни не припиняють наступальні дії на лиманському та бахмутському і здійснюють спроби покращити тактичне становище на куп'янському та авдіївському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсілля і Рясне Сумської області та Уди,  Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.

На лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни та Торське на Донеччині.

На бахмутському напрямку обстріли ворога зафіксовано у районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку обстріляно Веселе, Авдіївку, Невельське, Мар’їнку, Красногорівку та Новомихайлівку на Донеччині.

На новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар та Микільське Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На херсонському напрямку  від обстрілів, зокрема постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон.

Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих і зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території російської федерації.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління  загарбників.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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