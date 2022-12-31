Події

16:48 31.12.2022

Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

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Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

Масований ракетний удар Росії напередодні Нового року навмисно націлений на житлові райони в Україні, а не на енергетичну інфраструктуру, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисно націлений на житлові райони, а не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "святкує" Новий рік, вбиваючи людей", - написав Кулеба у своєму твіттері.

Він також вчергове наголосив, що Росію необхідно вигнати з її місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно.

 

Теги: #мзс #кулеба

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