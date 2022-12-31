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16:28 31.12.2022

РФ здійснила пуски понад 20 крилатих ракет, 12 з них було збито засобами ППО - Залужний

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РФ здійснила пуски понад 20 крилатих ракет, 12 з них було збито засобами ППО - Залужний

Росія здійснила пуски понад 20 крилатих ракет повітряного та наземного базування, 12 із них було збито засобами української ППО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Сьогодні держава-терорист РФ знову завдала масованого ракетного удару по цивільних обʼєктах нашої країни. Попередньо, противник здійснив пуски більше ніж 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування", - написав Залужний у телеграмі.

За його словами, силами та засобами української протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: шість у межах Київської, п’ять - Житомирської та одну - Хмельницької областей.

 

Теги: #обстріли #залужний

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