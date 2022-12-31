У Києві внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено готель біля Палацу "Україна"

Готель, розташований біля Палацу "Україна" в Голосіївському районі Києва зазнав пошкодженьвнаслідок ракетної атаки російських окупантів по українській столиці в суботу, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Попередня інформація! Унаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі пошкоджено приватний будинок. У Печерському районі, поблизу станції метро "Палац Україна" - влучання в готель. Також руйнування в Голосіївському районі. Інформація щодо жертв уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Пізніше заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко виклав відео пошкодженої будівлі, на якому видно, що обрушилося кілька віконних секцій з другого по останній шостий поверх. У будівлі розташований 4-зірковий готель Alfavito.

Він також розмітив фото, на яких видно, що в Палаці "Україна" внаслідок вибуху в готелі Alfavito, розташованому за сто метрів, вибиті шибки.