Події

13:12 31.12.2022

Червоний Хрест України розширює кількість мобільних медичних бригад

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Червоний Хрест України розширює кількість мобільних медичних бригад

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) розширює кількість мобільних медичних бригад в різних областях країни, йдеться на офіційній Facebook-сторінці у суботу.

Так за даними ТЧХУ, чотири нові бригади бригади працюють у Івано-Франківській області, дві – у Львівській області, по три у Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Лікарі бригад надають безкоштовну медичну допомогу людям, які через війну виїхали з небезпечних територій й оселилися у віддалених населених пунктах областей, а також місцевим жителям. Це огляди, лабораторне й інструментальне дослідження (ЕКГ, УЗД) та видача за потребою ліків.

Теги: #червоний_хрест #тчху

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