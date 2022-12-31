Події

11:48 31.12.2022

Перші дні 2023 року в Україні очікуються дуже теплими, без опадів

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Перші дні 2023 року в Україні очікуються дуже теплими, без опадів

 У неділю, 1 січня, в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні крім південної частини місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у західних областях та Криму місцями 13-15° тепла; на сході країни вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8 ° тепла.

У Києві 1 січня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року в день 1 січня найвища температура була зафіксована на позначці +8,5°з в 2021 році, а найнижча - вночі на позначці -22,8°з в 1896, 1909 і 1970 роках.

У понеділок, 2 січня, в Україні також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-11° тепла, у Криму та Прикарпатті місцями 13-15 ° тепла.

У Києві 2 січня без опадів, вітер південно-західний, вдень 3 січня з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #укргідрометцентр

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