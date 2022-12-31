Події

09:04 31.12.2022

Окупантам важко утримувати позиції на Луганщині

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Російським окупантам важко утримувати позиції на Луганщині, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Росіянам важко утримувати позиції на Луганщині. Щодня їх поранені воїни поповнюють ліжковий фонд регіону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 29 грудня лікарня у Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

Також наголошується, що російська ФСБ через митні органи РФ здійснює контроль на межах т.зв. "ЛНР" та "ДНР", а також окупованих Запорізькою та Херсонською областями. Зокрема, перевіряє майно громадян і транспортних засобів.

"Митні органи не уповноважені на розгляд питань, пов'язаних із тривалістю проходження адміністративних кордонів між територіями. Митний контроль було скасовано, контроль фсб – залишився", - наголосили в обладміністрації.

 

 

 

Теги: #позиція #луганська #окупанти

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