Окупантам важко утримувати позиції на Луганщині
Російським окупантам важко утримувати позиції на Луганщині, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.
"Росіянам важко утримувати позиції на Луганщині. Щодня їх поранені воїни поповнюють ліжковий фонд регіону", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 29 грудня лікарня у Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.
Також наголошується, що російська ФСБ через митні органи РФ здійснює контроль на межах т.зв. "ЛНР" та "ДНР", а також окупованих Запорізькою та Херсонською областями. Зокрема, перевіряє майно громадян і транспортних засобів.
"Митні органи не уповноважені на розгляд питань, пов'язаних із тривалістю проходження адміністративних кордонів між територіями. Митний контроль було скасовано, контроль фсб – залишився", - наголосили в обладміністрації.