Російським окупантам важко утримувати позиції на Луганщині, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Росіянам важко утримувати позиції на Луганщині. Щодня їх поранені воїни поповнюють ліжковий фонд регіону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 29 грудня лікарня у Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

Також наголошується, що російська ФСБ через митні органи РФ здійснює контроль на межах т.зв. "ЛНР" та "ДНР", а також окупованих Запорізькою та Херсонською областями. Зокрема, перевіряє майно громадян і транспортних засобів.

"Митні органи не уповноважені на розгляд питань, пов'язаних із тривалістю проходження адміністративних кордонів між територіями. Митний контроль було скасовано, контроль фсб – залишився", - наголосили в обладміністрації.