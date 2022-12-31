Події

08:10 31.12.2022

РФ, ймовірно, наростила надходження іранських "Shahed", враховуючи збільшення атак цими БПЛА

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РФ, ймовірно, наростила надходження іранських "Shahed", враховуючи збільшення атак цими БПЛА

У зв'язку з ймовірним вичерпанням запасів високоточних ракет Росія цілком могла наростити або чекає на нове надходження від Ірану дронів-камікадзе, враховуючи збільшення атак цими безпілотними летальними апаратами критичної інфраструктури України, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Збільшення темпів атак російських безпілотників може свідчити про те, що російські сили накопичили більше безпілотників іранського виробництва після тритижневого періоду (17 листопада - 7 грудня) їхнього невикористання, або що Росія отримала або очікує отримати нову партію дронів з Ірану", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що ворожа атака відбулася після масованого ракетного удару РФ по українській критичній інфраструктурі 29 грудня. Тоді загарбники випустили 23 безпілотники.

У звіті зазначають, що за останні дві доби росіяни застосували 39 БПЛА. Туди ж додають 30, які ворог випустив у ніч із 18 на 19 грудня, та 13 – 14 грудня.

В Інституті вивчення війни припускають, що окупанти збільшили темпи атак БПЛА, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критично важливої інфраструктури з огляду на вичерпання запасів високоточних ракет.

"Українська ППО довела свою високу ефективність у знищенні "Шахедів". Проте росіяни продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об'єкти у своїй помилковій спробі примусити Київ до переговорів", - підсумували аналітики.

 

 

 

Теги: #рф #україна #іранські_дрони

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