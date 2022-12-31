У Криму росіяни формують мобілізаційні списки на січень, незважаючи на втрати своїх військ, а також продовжують наступати на двох напрямках

У Криму росіяни формують мобілізаційні списки на січень, незважаючи на втрати своїх військ, а також продовжують наступати на двох напрямках, повідомляє Генеральний штаб України.

"За наявною інформацією, у військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року", - йдеться у ранковому суботньому зведенні.

Також противник продовжує наступальні дії на лиманському та бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне становище на куп'янському та авдіївському.

Водночас ворог продовжує зазнавати втрат і в Генштабі підтвердили вогневе ураження окупантів 29 грудня.

"Так, у районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс і склад боєприпасів.