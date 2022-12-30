Кабмін затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних осіб і резервістів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Порядком, серед іншого, передбачено здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з державної служби України та Державної служби статистики України.

Також удосконалено окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з питань організації та ведення військового обліку.