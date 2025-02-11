Інтерфакс-Україна
Економіка
19:36 11.02.2025

Бізнес вдруге витратить додаткові кошти на перепрограмування облікових систем через перехід на помісячну звітність - ЄБА

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Бізнес вдруге витратить додаткові кошти на перепрограмування облікових систем через перехід на помісячну звітність - ЄБА

Підприємцям доведеться вдруге витрачати додаткові кошти на перепрограмування облікових систем через перехід зі щоквартальної на помісячну звітність щодо працівників підприємств для оновлення економічного бронювання, повідомляє менеджерка податкового та митного комітетів Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Наталія Артемчук .

Як зазначила Артемчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", кілька років тому для спрощення звітності було запроваджено квартальну форму звітності для всіх підприємств. Тоді компанії вимушені були інвестувати значні кошти, щоб змінити свої автоматизовані системи обліку персональних податків. Водночас система квартальної звітності не дозволяла оперативно відстежувати зміни щодо зайнятості, рівня заробітних плат.

"Наразі Уряд ухвалив рішення повернутися до щомісячної звітності. Відповідно, бізнесу доводиться вдруге витрачати додаткові кошти на перепрограмування своїх облікових систем", - пояснює вона.

За її словами, уряд (Мінсоцполітики і Пенсійний фонд) отримали оперативне надходження до Державного реєстру застрахованих осіб відомостей про заробітну плату працівників, сплату єдиного внеску, страховий стаж застрахованих осіб для розрахунку розмірів виплат за соціальним страхуванням у випадку тимчасової непрацездатності, безробіття, нещасного випадку на виробництві, а також пенсії (що впливає, зокрема, на визначення права на пенсію).

В ЄБА пояснили, що це також пришвидшило надходження коштів до бюджету в частині сплати сум єдиного внеску, що позитивно впливатиме на акумулювання коштів для пенсійних виплат. Також це впливає на оперативність надання і підтвердження інформації про рівень середньої зарплати заброньованих працівників, які є військовозобов'язаними.

Як повідомлялося, 3 лютого Мінфін затвердив нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ і оновив порядок її заповнення та подання. Такі зміни були передбачені прийнятим раніше законом 4015-IX (законопроєкт №11416-д), яким вводиться підвищення з 1 жовтня 2024р військового збору з 1,5% до 5%, податку на прибуток банків до 50% за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів. Цим законом, зокрема,  змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

Таким чином, з 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, упродовж 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Отже, до 10 лютого 2025 року звіти за четвертий квартал 2024 року подаватимуться за старою формою, а до 20 лютого 2025 року звіти за січень цього року подаються за новою формою. Такі зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юросіб і ФОПів, які виплачують доходи фізособам.

Теги: #облік #єба #звітність

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