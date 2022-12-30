Кабмін пропонує вийти з угоди з РФ щодо транспортної тарифікації

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з угоди з РФ про проведення узгодженої політики щодо визначення транспортних тарифів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю. Рішенням схвалено проєкт закону "Про вихід із угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів", підписаної 17 січня 1997 року в Москві.

У рішенні зазначається, що вихід зумовлений тим, що реалізація Україною положень угоди неможлива внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ на територію України, зневага державою-агресором до принципів і норм міжнародного права, що призводить до суттєвих пошкоджень, а також знищення транспортної інфраструктури України, наслідком чого є неможливість гарантування безпеки вантажу, що перевозиться, зокрема, транзитного.