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19:16 30.12.2022

Шмигаль: Наше стратегічне завдання - відповідати критеріям вступу до ЄС вже до кінця 2024 року

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Шмигаль: Наше стратегічне завдання - відповідати критеріям вступу до ЄС вже до кінця 2024 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.

"За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців", - сказав Шмигаль на останньому черговому поточному засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що йдеться про: "енергетичний безвіз", "транспортний безвіз", "економічний безвіз", "митний безвіз" та "цифровий безвіз".

"Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання - відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - заявив прем'єр.

Теги: #єс #премєр #вступ

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