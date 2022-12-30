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19:14 30.12.2022

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях зосередження окупантів за добу

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Сили оборони завдали ударів по 11 місцях зосередження окупантів за добу

Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження російських окупантів протягом цієї доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також за добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, п'ять складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Крім того, силами авіації збито ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат противника типу "Орлан-10", а силами протиповітряної оборони - вісім ударних безпілотних літальних апаратів "Шахед-136".

За даними Генштабу, станом на 29 грудня поточного року лікарня в окупованому Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

У районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три - пошкоджено.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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