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19:04 30.12.2022

Зеленський подякував прем'єр-міністру Греції за оборонну підтримку, її рівень збережеться і в 2023 році

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Зеленський подякував прем'єр-міністру Греції за оборонну підтримку, її рівень збережеться і в 2023 році

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом подякував грецькій стороні за оборонну підтримку та отримав запевнення про збереження такого ж рівня підтримки і наступного року.

"Поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку цього року. Отримав запевнення про такий самий рівень підтримки наступного. Намітили спільні заходи", - написав Зеленський у телеграмі.

 

 

 

Теги: #оборона #підтримка #греція

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