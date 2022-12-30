Зеленський подякував прем'єр-міністру Греції за оборонну підтримку, її рівень збережеться і в 2023 році

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом подякував грецькій стороні за оборонну підтримку та отримав запевнення про збереження такого ж рівня підтримки і наступного року.

"Поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Подякував за теплі побажання для українського народу та оборонну підтримку цього року. Отримав запевнення про такий самий рівень підтримки наступного. Намітили спільні заходи", - написав Зеленський у телеграмі.