Події

18:40 30.12.2022

Зеленський вручив волонтерам нагороди "Золоте серце"

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Президент України Володимир Зеленський вручив представникам українського волонтерського руху нагороди президента України "Золоте серце".

Як повідомляється на сайті глави держави у п'ятницю, нагорода започаткована указом президента від 5 грудня №825. Її за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху отримали представники волонтерських організацій та рухів, які сприяють забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ та подоланню її наслідків.

Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку і надзвичайно важливу роботу і зазначив, що відзнака "Золоте серце" символізує відданість волонтерів Україні та захисникам нашої держави. "Цього року заснована відзнака "Золоте серце". Я вважаю, що саме таке серце у вас і в усіх представників волонтерського руху. Хочу подякувати вам за ваше серце, за ваш час, за життя, бо багато з вас цілковито змінили своє життя з перших днів цієї війни. І за вашу безмірну любов до України й до наших прекрасних людей і міцних воїнів", - зазначив глава держави.

Ті, хто зібрався, вшанували хвилиною мовчання пам'ять волонтерів, які віддали свої життя за Україну.

Зеленський побажав волонтерам у новому 2023 році перемоги України у війні з агресором.

Теги: #нагороди #волонтери #зеленський

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