Резерв бронежилетів на 2023 рік становить майже 200 тис., касок понад 120 тис., форми - сотні тисяч комплектів - Міноборони

Збройні сили України вступають у 2023 рік зі значним резервом бронежилетів, шоломів та форми, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У наступний рік ми входимо з резервом у близько 200 тис. бронежилетів і понад 120 тис. шоломів. По основним позиціям речового забезпечення Міністерство оборони не просто закрило усі потреби, які нам формулював Генштаб. Але й створило значні резерви. Зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І постачання продовжується", - написала вона у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Крім того, як зазначила Маляр, "восени почали формуватися резерви літньої форми. Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів: після створення запасу міцності по зимовій формі, зростатимуть поставки літньої".

Заступниця міністра оборони навела дані щодо співвідношення різних джерел постачання. "Для орієнтиру, пропорція по загальному об’єму вже переданих до війська зимових курток:

• 88,9% складають придбані за контрактами Міноборони;

• 7,9% - це матеріально-технічна допомога від партнерів;

• 3,1% - це благодійна допомога", - написала Маляр.

"Тобто контрактами Міноборони ми закрили левову частку потреби. Постачання є стабільним. Зараз основне завдання – це забезпечення логістики всередині Збройних сил, щоб наші воїни вчасно отримували все те, що накопичено на складах", - наголосила вона.