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14:35 30.12.2022

У КМДА закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят

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У КМДА закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят

 У Київській міській державній адміністрації закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят, а також нагадують про обов'язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки.

"Міська влада закликає мешканців та гостей столиці дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, аби не наражати на небезпеку себе та інших містян", - повідомляє пресслужба КМДА в телеграмі.

В адміністрації закликають громадян неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 05:00 і під час якої заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях.

"Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години", - повідомляють у КМДА.

Там додають, що метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30.

Наголошується, що під час повітряної тривоги наземний транспорт та наземні ділянки метрополітену зупиняються.

В адміністрації уточнюють, що виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб пройти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. При цьому необхідно мати з собою документ, що засвідчує особу.

"Закликаємо бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже ворог непередбачуваний. Звертаємо увагу, що в Києві діє заборона на реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Відповідно, правоохоронці реагуватимуть на такі випадки", - наголосили у КМДА.

Там додали, що під час новорічних свят щодобово у місті та на об'єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони". "Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів столиці. Крім цього, цілодобово мешканцям надаватимуть допомогу рятувальники КАРС", - підсумували в адміністрації.

 

Теги: #кмда #повітряна_тривога

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