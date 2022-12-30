В українців буде світло у новорічну ніч, сподівається заступник глави ОП Тимошенко

Українські енергетики докладуть максимум зусиль, щоб у новорічну ніч побутові споживачі електроенергії були зі світлом, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Наше завдання - це щоб у новорічну ніч усі українці були зі світлом. Я сподіваюся, що у всіх користувачів буде світло, оскільки це одне з головних завдань влади на сьогодні та завтра", - сказав Тимошенко в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

НЕК "Укренерго" раніше цього дня повідомила, що дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України станом на 11:00 30 грудня перебував на тому самому рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки росіян днем раніше.