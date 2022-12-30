Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км, до кінця поточного року планують завершити понад 100 кілометрів загородження, повідомляє у четвер польська прикордонна служба.

"Сьогодні на кордоні з Білоруссю введено в дію чергову ділянку електронного бар'єра. Протяжність: 17,6 км. Район: майданчики Прикордонної варти у Новому Дворі та Липську", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі протяжність електронного бар'єра становить 72 км.

"До кінця 2022 року будуть готові ще 2 ділянки бар'єра завдовжки 17,2 км та 18,1 км", - додали у Прикордонній варті Польщі.

Будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю було розпочато у червні цього року. Повідомлялося, що на кордоні планується встановити 11 контейнерів, до яких будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійні камери, десятки кілометрів кабелів. Контролює роботу електронного бар'єра Центр нагляду у Білостоці.

У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно є сталевим парканом довжиною 186 км і висотою 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва огорожі.