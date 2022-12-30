Події

07:31 30.12.2022

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

1 хв читати
Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км, до кінця поточного року планують завершити понад 100 кілометрів загородження, повідомляє у четвер польська прикордонна служба.

"Сьогодні на кордоні з Білоруссю введено в дію чергову ділянку електронного бар'єра. Протяжність: 17,6 км. Район: майданчики Прикордонної варти у Новому Дворі та Липську", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що наразі протяжність електронного бар'єра становить 72 км.

"До кінця 2022 року будуть готові ще 2 ділянки бар'єра завдовжки 17,2 км та 18,1 км", - додали у Прикордонній варті Польщі.

Будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю було розпочато у червні цього року. Повідомлялося, що на кордоні планується встановити 11 контейнерів, до яких будуть інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізійні камери, десятки кілометрів кабелів. Контролює роботу електронного бар'єра Центр нагляду у Білостоці.

У січні 2022 року Польща розпочала зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Воно є сталевим парканом довжиною 186 км і висотою 5,5 метра з колючим дротом. На початку жовтня Польща заявила про завершення будівництва огорожі.

 

 

Теги: #польща #кордон #білорусь #загорожі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 29.12.2022
Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

Україна готова до проведення розслідування інциденту, що стався 29 грудня у небі над Білоруссю в результаті відбиття ракетного удару РФ – Міноборони України

14:23 29.12.2022
На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

На білоруських полігонах наразі налічується до 11 тис. особового складу противника - Генштаб ЗСУ

11:14 29.12.2022
Держприкордонслужба попередила про можливі перебої з електропостачанням у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні

Держприкордонслужба попередила про можливі перебої з електропостачанням у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні

18:22 28.12.2022
МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

МВС Литви: EUR87 млн російських та білоруських компаній заморожені в Литві через санкції

18:56 27.12.2022
Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

Створення наступального угруповання у Білорусі не спостерігається, ситуація контрольована - Держприкордонслужба України

14:08 24.12.2022
На кордоні з Польщею збільшилися черги, оформлення вантажівок і автобусів призупинялося - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею збільшилися черги, оформлення вантажівок і автобусів призупинялося - Держприкордонслужба

18:11 23.12.2022
Молдова спростила правила в'їзду до країни для українців

Молдова спростила правила в'їзду до країни для українців

15:19 23.12.2022
Кабмін припинив дію угоди між Україною та Білоруссю про повітряне сполучення

Кабмін припинив дію угоди між Україною та Білоруссю про повітряне сполучення

19:38 22.12.2022
Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

Переговори Дуди і Зеленського тривали дві години

10:24 22.12.2022
Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

Система Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків – міністр оборони Польщі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

У результаті нічної атаки БПЛА було частково зруйновано адмінбудівлю у Голосіївському районі столиці

Російські ракетні удари закінчаться трибуналом - Зеленський

Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Прем'єр Італії планує відвідати Україну наприкінці лютого

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду

Балкер Neva із 25 тис. тонн пшениці з України прибув до Сомалі

Мешканка Харківщини, яка під час окупації впроваджувала російські освітні стандарти у школах Балаклійської та Савинської ОТГ, постане перед судом

США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

Байден підписав закон про бюджет США, який передбачає допомогу Україні

У Дніпропетровській та Запорізькій областях було знищено десять дронів

Померла модельєрка Вів'єн Вествуд

Президент підписав новий закон про національні меншини

У четвер ворог завдав 51 удару по громадах у Сумській області

Минулої доби ворог завдав 85 ракетних і 35 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА