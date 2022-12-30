Події

07:28 30.12.2022

США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

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США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

Американська влада вивчає можливість передачі Україні уніфікованих гусеничних платформ "Бредлі", повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Адміністрація США розглядає можливість відправлення бойових машин "Бредлі" в Україну в рамках нового пакета військової допомоги", - повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.

За словами одного з них, "остаточне рішення ще не ухвалене".

Крім того, неясно, коли "Бредлі" буде введено в експлуатацію у разі передачі.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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