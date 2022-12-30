США розглядають можливість відправлення Києву бойових машин "Бредлі"

Американська влада вивчає можливість передачі Україні уніфікованих гусеничних платформ "Бредлі", повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Адміністрація США розглядає можливість відправлення бойових машин "Бредлі" в Україну в рамках нового пакета військової допомоги", - повідомили джерела, обізнані в цьому питанні.

За словами одного з них, "остаточне рішення ще не ухвалене".

Крім того, неясно, коли "Бредлі" буде введено в експлуатацію у разі передачі.